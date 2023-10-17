Bursa’daki uçak kazasında 2 kişi ölmüştü: Pilotla ile ilgili çarpıcı detay!

SORUŞTURMA 10 AYDA TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 10 ayda tamamlandı. Kusur durumunun tespiti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı görevlendirilirken, uçak kazasının, hava şartlarının kötüleşmesine bağlı olarak pilotaj hatasından kaynaklandığı değerlendirilerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

KAPSAMLI RAPOR DA HAZIRLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince yerinde ve sonradan yapılan kapsamlı incelemeler neticesinde rapor düzenlendiği belirtilen kararda, "Pilotun, meteorolojiyi değerlendirmeden seyrüsefer uçuşu başlatması, dönüş bacağında meteorolojik şartların kötü yönde değişmesi neticesinde paniğe kapılarak durumsal farkındalığını kaybetmesi sonucu insan faktörüne bağlı olarak meydana geldiği, soruşturma dosyası bütün olarak değerlendirildiğinde, meydana gelen uçak kazasının, vefat eden şüpheli Hakan Köksal'ın uçağın kullanımını, hava şartlarına bağlı olarak pilotaj hataları sayılabilecek kusurlu eylemleri neticesinde gerçekleştiği, bu kusurlu eylemler dahilinde kendisinin ve yolcu statüsünde bulunan Burcu Sağlam'ın vefatının gerçekleştiği, kazada üçüncü kimseler atfedilebilecek kusur bulunamadığı, bu durumun ilgili uzmanlık raporuyla da sabit olduğu hususları gözetilerek, şüphelinin ölümü nedeniyle, şüpheli ve olay hakkında, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.