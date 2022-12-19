Bursa’dan Diyarbakır’a direkt uçuşlar başlıyor

Ankara, Erzurum, Samsun ve Muş gibi birçok kente uçuşların yapıldığı Bursa Yenişehir Havaalanı, Diyarbakır uçuşlarına hazırlanıyor. 2 Ocak 2023 itibari ile pazartesi ve perşembe günleri haftada iki gün Diyarbakır'a karşılıklı seferler başlıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, havaalanının daha etkin hale gelmesi için büyük çaba sarf eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in kendisini aradığını ve Diyarbakır seferleriyle ilgili müjde verdiğini aktardı Başkan Aydın, "Uçuşlar haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek ve bilet satışları başladı.İnşallah 2023 yılında bu tür müjdeleri daha sık vereceğiz. Bu anlamda Yenişehir Havaalanı'nın daha etkin çalışabilmesi için ciddi anlamda çaba harcayan AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı olsun' dedi. Diğer yandan, haftada 2 gün olan Erzurum uçuşları Ocağın ilk haftası itibari ile Salı-Perşembe ve Cumartesi olarak 3'e çıkarılacak. Yine haftada 2 gün olan Muş uçuşları da Perşembe- Cuma ve Pazar olarak 3'e çıkıyor.