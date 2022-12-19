Haberler Yaşam Haberleri Bursa’dan Diyarbakır’a direkt uçuşlar başlıyor
Giriş Tarihi: 19.12.2022

Bursa’dan Diyarbakır’a direkt uçuşlar başlıyor

Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan yapılan uçuşlara bir yenisi daha ekleniyor. Yılbaşından itibaren Diyarbakır’a karşılıklı seferler başlıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’dan Diyarbakır’a direkt uçuşlar başlıyor
Ankara, Erzurum, Samsun ve Muş gibi birçok kente uçuşların yapıldığı Bursa Yenişehir Havaalanı, Diyarbakır uçuşlarına hazırlanıyor. 2 Ocak 2023 itibari ile pazartesi ve perşembe günleri haftada iki gün Diyarbakır'a karşılıklı seferler başlıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, havaalanının daha etkin hale gelmesi için büyük çaba sarf eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in kendisini aradığını ve Diyarbakır seferleriyle ilgili müjde verdiğini aktardı Başkan Aydın, "Uçuşlar haftada iki gün Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek ve bilet satışları başladı.
İnşallah 2023 yılında bu tür müjdeleri daha sık vereceğiz. Bu anlamda Yenişehir Havaalanı'nın daha etkin çalışabilmesi için ciddi anlamda çaba harcayan AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza hayırlı olsun' dedi. Diğer yandan, haftada 2 gün olan Erzurum uçuşları Ocağın ilk haftası itibari ile Salı-Perşembe ve Cumartesi olarak 3'e çıkarılacak. Yine haftada 2 gün olan Muş uçuşları da Perşembe- Cuma ve Pazar olarak 3'e çıkıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye Elif Nur Tiftik'i konuşuyor: Babaanne Cihangül Kurumlu hakkında flaş gelişme!
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Bakan Bilgin tarih vererek duyurdu: Uzlaşma sağlayacağız!
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Rahat durmazlarsa gereğini yaparız
Son dakika: Ayşenur Çolakoğlu başından vurularak katledildi! Sevgilisinin ifadesi pes dedirtti!
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 14. bölümde neler olacak?
6 yaşındaki çocuk gelin skandalında yeni gelişme: O rapor ortaya çıktı
KYK bursu ne zaman yatacak 2023? GSB ödeme takvimi ile ilk KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak, ayın kaçında yatacak, toplu mu ödenecek?
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu, ne zaman? İşte MGM Hava durumu uyarıları
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’dan Diyarbakır’a direkt uçuşlar başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA