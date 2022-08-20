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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Bursalı dağcılar İran’ın zirvesinde

Bursalı dağcılar İran’ın zirvesinde
Bursalı dağcılar, İran'da bulunan 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavent dağına tırmandı. Zirvede Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açtı. Sınır Tanımayan Dağcılar Spor Kulübü üyesi Ethem Kuruçay, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte 7 kişi 11 gün süren yolculuğumuzda İran'da bulunan 5 bin 610 metre yüksekliğindeki Demavent dağına yaptığımız zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Etkinliğe katılan arkadaşlarımız olarak zirvede açtığımız Türk bayrağı, kulübümüzün flaması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün posteri gerek zirveye çıkanlar olarak bizleri, gerekse her adımda arkamızda desteklerini hissettiğimiz kulüp üyelerimizi ve kulübümüzü mutlu etmiş ve gururlandırmıştır" diye konuştu. İHA

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Bursalı dağcılar İran’ın zirvesinde
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