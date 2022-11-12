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Giriş Tarihi: 12.11.2022 11:41 Son Güncelleme: 12.11.2022 11:53

Bursalı şehitten ağlatan zeybek oyunu

Kuzey Irak’taki operasyon bölgesinde Şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in operasyondan sadece dakikalar önce kayda alınan Zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursalı şehitten ağlatan zeybek oyunu

Pençe-Kilit operasyon bölgesinden dün şehadet haberi gelen 28 yaşındaki Emre Sevinç, tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Kahraman Mehmetçik, aynı bölgeyi teröristlere dar etmiş ve 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirmişti. Kanı yerde bırakılmayan Emre Sevinç'in ise Şehit düştüğü operasyondan hemen önce Zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Silah arkadaşlarının kayıt altına aldığı o görüntülerde, zeybek oynayan Sevinç'in, belirlediği hedefleri uzun namlulu silahıyla ateş altına aldığı görüntüler de yer aldı. Ortaya çıkan bu görüntüler izleyenlerin adeta yüreğini parçaladı.

BABA OCAĞINDA DEFNEDİLECEK

Bursalı Şehidin baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatılırken, Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in cenazesi baba ocağı Bursa'ya getirildi. Kahraman Mehmetçik, Harmancık ilçesinde toprağa verilecek.

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Bursalı şehitten ağlatan zeybek oyunu
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