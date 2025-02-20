Bursa’nın iki ilçesinde eğitime kar molası

Beklenen kar yağışı Bursa'da da kendini hissettirmeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ederken, bazı bölgelerde eğitime ara verildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi olarak taşıma çerçevesinde, özel eğitim ve kırsal mahallelerden gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

İznik ilçesinde ise Candarlı İlk ve Ortaokulu ile Sansarak İlkokulu'nda eğitime 1 gün ara verilirken, Gürmüzlü, Hacıosman, Kırıntı, Elmalı, Candarlı, Sansarak, Kırkharman, Sarsu ve Kutluca mahallelerinden taşıma yoluyla gelen ilk, orta ve lise öğrencileri de kar tatilinden yararlandı.