Bursa’nın tüm enerjisi doğadan geliyor

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken; iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç problemi değil dünyanın ortak problemi haline geldi. Bursa da sanayileşmeye bağlı olarak kirlilikten nasibini alırken; Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını, su ve güneş gibi doğal kaynaklar yanında evsel katı atıklardan karşılamaya başladı.Bursa'nın 17 ilçesindeki vahşi çöp depolama alanlarını ıslah eden Büyükşehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde toplanan evsel katı atıkları hammadde gibi kullanıp ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda 'metan gazından elektrik üretiminin yapıldığı' Yenikent Katı Atık Depolama Sahasında 2022 yılında 67 milyon 337 bin 616 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 bin 900 konutun kullanımına eşit bu üretime karşılık, 1 milyon 316 bin 800 adet ağaç dikimine eşdeğer olan, 29 bin 628 ton karbondioksit salınımı engellenmiş oldu. Bunun yanında, Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisinde ve İnegöl Katı Atık Depolama Sahasındaki çalışmalarla da binlerce kilovat enerji üretimi gerçekleştirildi. Diğer yandan kentteki katı atık tesislerinde geçtiğimiz yıl üretilen 110 milyon 60 bin 102 kilovat elektrik enerjisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında bulunan tesislerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşıladı.Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) Genel Müdürlüğü de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında 2022 yılında başarılı bir performans sergiledi. BUSKİ bünyesinde 2022 yılında hidroelektrik santrallerinden 14 milyon 50 bin 726 kilovatsaat, güneş elektrik santrallerinden 837 bin 145 kilovatsaat ve çamur yakma tesisinden ise 10 milyon 372 bin 60 kilovatsaat olmak üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 15'i karşılanmış oldu.Bursa Ulaştırma (BURULAŞ) Genel Müdürlüğü'nün metro istasyonlarının çatılarında uygulamaya aldığı güneş enerji santrallerinden, 2022 yılında, 2 milyon 203 bin 38 kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık bin 470 konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık ise 43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer olan 969 ton karbondioksit salınımı engellendi. Üretilen bu enerji ile BURULAŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 3'ü karşılandı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olarak her geçen yıl daha da tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi. Başkan Aktaş, "Ancak Bursa gibi hem sanayi hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde karbon salınımı önemli bir çevre sorunu. Bu sorunu aşmanın tek yolu da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji. Bu konuda da Büyükşehir olarak önemli mesafe kat ettik. Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde tüketilen elektrik enerjisinin yüzde 52'sine karşılık gelen bir üretimi yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylelikle hem çevreye hem de ekonomiye değer kattık" dedi.