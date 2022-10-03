Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2022 İOKBS Bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Burslar, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre, burs kazanıp okul kaydının yapıldığı tarihi takip eden Ekim ayının başında ödenmeye başlanıyor.

Söz konusu burs ödemelerinin tarihi illere göre değişmektedir. Bundan dolayı ayın sonuna kadar bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.

İOKBS BURSLARI NEREDEN ALINIYOR?

İOKBS bursunu kazanan öğrencilerin okullarının müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, , "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' ifadesi yer alıyor. Öğrenciler ödemelerini Vakıfbank ile PTT üzerinden alacaklar.