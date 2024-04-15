Bursluluk sınav giriş belgesi TIKLA SORGULA ekranı meb.gov.tr || MEB ile İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024?

İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024 yılı için araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan'da yapılacak. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınava sayılı günler kaldı. Hal böyleyken öğrenciler ve aileleri ''Bursluluk sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, İOKBS sınav giriş belgesi nasıl alınır?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanacak. İşte, MEB ile 2024 Bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama ekranı meb.gov.tr…
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu.
Buna göre İOKBS bursluluk sınavı, bu yıl 21 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.
İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, İOKBS sınav giriş belgesi sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İOKBS sınav giriş belgeleri, www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler İOKBS sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek.
Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve adayların uyması gereken sınav kuralları yer alacak.
MEB'DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden açıklanacak.