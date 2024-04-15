Bursluluk sınav giriş belgesi TIKLA SORGULA ekranı meb.gov.tr || MEB ile İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi belli oldu.

Buna göre İOKBS bursluluk sınavı, bu yıl 21 Nisan 2024 Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.00'da başlayacak.