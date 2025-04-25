Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB açıkladı: 2025 İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü yapılacağı duyurulmuştu. 6,2'lik deprem ve çok sayıda artçının ardından 2025 İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ile konunun detayları netlik kazandı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar…
2025 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2025 yılı İOKBS, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bu sınava katılım sağlayacak.
"Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)", 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
İOKBS sınav yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.
Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak. Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.
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