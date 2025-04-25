Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? MEB açıkladı: 2025 İOKBS bursluluk sınavı ertelendi mi?





İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

İOKBS sınav yerleri meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak. Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

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