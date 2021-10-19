Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS kapsamında 5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla konunun detaylarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte pek çok öğrencinin merak ettiği bu sınava ilişkin detaylar ve2022 İOKBS bursluluk sınav tarihi hakkında son durum.
İOKBS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti. 2022 yılında da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor.
İOKBS NEDİR?
Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.
2021 MEB BURS ÜCRETİ NE KADAR, NE ZAMAN ÖDENİR?
Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için burs miktarı da değişir. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25'inde ödenmekte olup 2021 yılı Eylül ayı itibariyle bir öğrenciye aylık 357,769 TL burs ücreti ödenmektedir.