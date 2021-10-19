Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2022 İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, İOKBS kapsamında 5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusuyla konunun detaylarını ve başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte pek çok öğrencinin merak ettiği bu sınava ilişkin detaylar ve2022 İOKBS bursluluk sınav tarihi hakkında son durum.

İOKBS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında henüz bir bilgi yok. Bursluluk Sınavı başvuruları bu yıl 8-26 Şubat'ta alınmış, sınav tarihi ise 25 Nisan olarak belirlenmişti. 2022 yılında da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor.