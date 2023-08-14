Burun estetiğine rağbet arttı

Estetik alanında en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan burun estetiğine talep her geçen gün artıyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Enes Yiğit, burun estetiğine ilişkin gelişmeleri SABAH'a anlattı. Son dönemde 'rinoplasti' yani burun estetiği ameliyatlarına ilginin arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Enes Yiğit, "Günümüzün en çok tercih edilen estetik uygulamalarından biri burun estetiği. Öyle ki sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte burun estetiği ameliyatlarına olan talep de yükseldi.Sosyal medya estetik algılarının belirlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Estetik yaptırmayan kullanıcıların birçoğu da olmak istedikleri şekilde görünmek için filtreleri kullanıyor" dedi. Doç. Dr. Yiğit, "Burun estetiği hem fonksiyonel anlamda burnu daha iyi hale getirmek hem de burundaki şekil bozukluklarını düzeltmek ve boyutunu değiştirmek amacıyla yaptığımız bir ameliyat. Daha çok kemerli, burun uç kısmında düşüklük olan, yüzüne göre boyutu büyük veya küçük olan, geçirilmiş travma veya doğumsal olarak aks dediğimiz eğriliği olan hastalarda ve bununla birlikte fonksiyonel anlamda da nefes alma problemi olan hastalarda uyguluyoruz" diye konuştu.Burun estetiği olmak isteyen hastaların yaş ortalamasının da çok düştüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Enes Yiğit "15-16 yaşındaki gençler daha iyi görünmek için burun estetiği yaptırmak istiyorlar. Ancak bu doğru değil. Mümkünse kadınlarda ve erkeklerde 18 yaşından önce bu ameliyatları uygulamıyoruz. Çünkü yüz-kemik iskeletinin tamamlanmış olmasını, aynı zamanda hastanın psikolojik olgunluğa erişmiş olmasını istiyoruz" dedi. Burun estetiği ameliyatlarında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Servisi'nde 'Piezo' yöntemini kullandıklarını söyleyen Doç. Dr. Enes Yiğit, "Son yıllarda burun estetiği ameliyatlarında kullanılan yeni yöntem olan 'Piezo' ultrasonik titreşimler üreten bir cihazdır. Bu cihaz yardımı ile oldukça hassas bir şekilde burun kemiklerine şekil verebiliyoruz. Kemikler daha az travma aldıkları için hastada daha az morluk ve şişlik oluşuyor" dedi.Şafak Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Zeynep Aydoğdu, gençlerin burun estetiği ameliyatını neden çok tercih eder hale geldiğini ise şöyle anlatı: "Son yıllarda akıllı telefon, selfie kamerası ve sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber gençlerin görünümleriyle ilgili farkındalıkları arttı. Takip ettikleri influencer ve sosyal medya fenomenlerinin filtreler ve geçirdikleri estetik ameliyatlarla her zaman kusursuz görünmeye çalışmaları gençlerin de görünümlerini değiştirmek için teşvik edici oldu. Gençler özellikle burun ameliyatlarını daha çok yaptırmak istiyor. Burun ameliyatı için kişinin duygusal ve fiziksel gelişimi önemsiyoruz. Hastamızın yüz gelişimini tamamlamış ve ameliyat sonuçlarını değerlendirebilecek yeterli psikolojik, mental düzeye ulaşmış olmasını istiyoruz. Bu nedenle burun estetiği ameliyatını 18 yaş üzerine uygulamaktayız. Nadir olarak nefes almayı engelleyen, aşırı burun kıkırdağı eğriliği olan kişilerde yaş sınırımız düşebiliyor" dedi.