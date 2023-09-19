Haberler Yaşam Haberleri Büşram hayatının baharındaydı
Giriş Tarihi: 20.9.2023

Büşram hayatının baharındaydı

Zonguldak’ta 14 yaşındaki Büşra’nın öldüğü, 18 öğrencinin de yaralandığı servis kazasının duruşması ihmaller zincirini gözler önüne serdi. Sanıkların tutuksuz yargılanmasına tepki yağdı

Büşram hayatının baharındaydı
Feci kaza, 14 Aralık 2022'de Zonguldak'a bağlı Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 14 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Dünkü duruşmada kazadan yaralı kurtulan lise öğrencisi Hümeyra K. araçtaki aksaklıkları tek tek sıraladı. Hümeyra "Daha önce Müslüm Atmaca'nın aracı kullandığını gördüm.



Müslüm kullandığında farklı yollardan gidiyorduk. Sebebini sorduğumda çevirmeye girmemek için olduğunu söyledi. Polis çevirmesine denk geldiğimizde 'tüh yakalandık ne yapacağız şimdi' gibi şeyler söylüyordu. Emniyet kemerleri çekmeli değildi. Uzun ve yerde sürünüyordu" diye konuştu. Büşra Akın'ın babası Yücel Akın "Olay yerine gittiğimde kızımın bulunduğu yerde koltuk ve sırt çantası da aracın dışında kızımın yanındaydı. Bu tür araçlar niye denetlenmiyor? Kızım maalesef kaza olarak değil cinayete kurban gitti. Benim ölen yavrum 14 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. Tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" dedi. Duruşma 21 Şubat 2024'e ertelendi. Aileler tutuksuz yargılanma kararını alkışlarla protesto etti. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Son dakika | Bakü duyurdu: Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçtiler! Karabağ'da antiterör operasyonu
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
Karabağ’daki antiterör harekatı Fransa’yı rahatsız etti: Azerbaycan’a alçak iftira!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB’de 30 yıl sonra grev kararı!
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
Okan Buruk müjdeyi verdi! Kopenhag maçında oynayabilecek...
‘Özel hayatım kızım ve işimden ibaret’
Elazığ’da petrol heyecanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Büşram hayatının baharındaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA