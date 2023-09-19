Büşram hayatının baharındaydı

Feci kaza, 14 Aralık 2022'de Zonguldak'a bağlı Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak'ın kullandığı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 14 yaşındaki Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü ile 18 öğrenci yaralandı. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Dünkü duruşmada kazadan yaralı kurtulan lise öğrencisi Hümeyra K. araçtaki aksaklıkları tek tek sıraladı. Hümeyra "Daha önce Müslüm Atmaca'nın aracı kullandığını gördüm.Müslüm kullandığında farklı yollardan gidiyorduk. Sebebini sorduğumda çevirmeye girmemek için olduğunu söyledi. Polis çevirmesine denk geldiğimizde 'tüh yakalandık ne yapacağız şimdi' gibi şeyler söylüyordu. Emniyet kemerleri çekmeli değildi. Uzun ve yerde sürünüyordu" diye konuştu. Büşra Akın'ın babası Yücel Akın "Olay yerine gittiğimde kızımın bulunduğu yerde koltuk ve sırt çantası da aracın dışında kızımın yanındaydı. Bu tür araçlar niye denetlenmiyor? Kızım maalesef kaza olarak değil cinayete kurban gitti. Benim ölen yavrum 14 yaşındaydı. Hayatının baharındaydı. Tutuklu yargılanmalarını talep ediyorum" dedi. Duruşma 21 Şubat 2024'e ertelendi. Aileler tutuksuz yargılanma kararını alkışlarla protesto etti. DHA