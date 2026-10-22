Bütüner çiftini katledip evlerini kundaklamıştı! Caninin telefon aramaları kan dondurdu: Meğer daha önce de maske ve silahla eve girmiş…





ARAMALAR KAN DONDURDU : 'BEN ADAM ÖLDÜRDÜM MÜ'



Mütalaanın devamında ise sanık C.Ö.'ye ait telefonunun daraltılmış baz raporunda yangının başladığı saatler arasında olayın meydana geldiği adresin olduğu baz istasyonundan sinyal verdiği, 22.32 ile 23.28 saatleri arasında yaklaşık bir saat süre ile telefonun kapandığı bir saat sonra evinin olduğu başka mahalleye ait baz istasyonundan sinyal verdiği, ertesi gün ise 13.07-14.09 aralığında 1 saatliğine kuyumcuların olduğu Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi Pınar Caddesi çevresinde baz verdiğine dikkat çekildi. Yürütülen soruşturmada sanık C.Ö. dışında, yangın hadisesinin başladığı ve devam ettiği süreç boyunca maktullerin ikametlerine giren herhangi bir kimse tespit edilemedi.

Yakalandığında tabanca ve mermiler ele geçirilen sanığın cep telefonunun teknik incelemesinde 'silah için susturucu alma pazarlığı' yaptığı, olay öncesi ve sonrasında sıklıkla altın ile ilgili aramalar gerçekleştirdiği ve 'ben adam öldürdüm mü, bıçakladım mı, gerçek mi" seklinde dikkat çeken ekran görüntülerinin olduğu da mütalaada yer aldı.