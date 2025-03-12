Yok böyle dolandırıcılık! Büyü bahanesiyle vatandaşları tuzağa düşürdüler! Banka hesaplarını boşalttılar!

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi gibi suçlara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Sakarya, Antalya, Osmaniye, Aydın, Hakkari, Erzurum, Bolu ve Tekirdağ merkezli olmak üzere toplam 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.

SİBER SUÇLULARIN TUZAKLARI TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Gözaltına alınan şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden illegal para transferine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında "büyü yapma/bozma, bağlama büyüsü" adı altında ilanlar vererek insanları dolandırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttıkları tespit edildi. MASAK raporlarıyla suç faaliyetleri delillendirilen şüpheliler hakkında Cumhuriyet savcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.