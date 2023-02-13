Büyü İle İlgili Ayetler – Kuran’da Fal, Sihir, Büyüyle İlgili Ayetler Neler, Hangi Surede Geçiyor?

Büyü ile ilgili ayetler ve mealleri ile ilgili Kuran'da çok sayıda örnek karşınıza çıkacaktır. Fal ve büyü ile ilgili ayet ve hadisler insanları ikaz niteliğindedir. Kuran'da sihir ve büyü hangi ayette geçiyor? Büyünün haram olduğu hangi surede geçiyor araştırması için bizzat Kuran'ı inceleyebilirsiniz. İnceleme için internet üzerinden dijital Kuran'ı Kerim kaynaklarını da kullanabilirsiniz. Kuranda büyü nasıl anlatılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Büyü İle İlgili Ayetler ve Mealleri

Kuran ayetleri ve bunların mealleri incelendiğinde büyü temalı çok sayıda ayetin Kuran'da yer aldığını görebilirsiniz. Bu kapsamda Kuran'da geçen büyü ile ilgili ayetleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

En'am Suresi 7. Ayet: Resulüm! Şayet sana kâğıt üzerine yazılmış bir kitap gönderseydik de onu elleriyle tutmuş olsalardı, o küfürlerinde diretenler yine de: "Bu, olsa olsa apaçık bir büyüdür" derlerdi.

Araf Suresi 109. Ayet: Firavun'un kavminin ileri gelen yetkilileri, konuyu aralarında müzakere edip şöyle dediler: "Bu, gerçekten de çok mahir, çok usta bir sihirbaz!"

Araf Suresi 116. Ayet: Musa da: "Siz atın!" dedi. Sihirbazlar, son hazırlıklarını yapıp ellerindeki büyü aletlerini yere atınca, orada bulunan herkesin gözünü boyadılar, onları korkudan dehşete düşürdüler ve böylece büyük bir sihir gösterisi yaptılar.

Yunus Suresi 77. Ayet: Musa şöyle dedi: "Size gelmiş bulunan gerçek hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar asla başarıya eremezler."

Yunus Suresi 79. Ayet: Firavun: "Bütün usta sihirbazları toplayıp bana getirin" diye emretti.

Büyünün Haram Olduğu Hangi Surede Geçiyor?

Büyü, Kuran'da lanetlenmiş bir faaliyettir. Bu kapsamda Rabbimiz çok sayıda ayet içinde bu durumu lanetlemiş ve insanları ikaz etmiştir.