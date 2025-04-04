Büyük festivalin ilk durağı Adana

Her yıl milyonlarca vatandaşı ağırlayan Kültür Yolu Festivalleri ile geçen sene 16 şehirde 144 gün süren 6 bin 700 etkinliğe imza atıldı. 2025 yılında çıtayı yükselten Kültür ve Turizm Bakanlığı, organizasyona 4 ili daha dahil etti. Yarın Adana'da başlayacak olan festivaller bu yıl sırasıyla Manisa, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Trabzon, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin, İzmir ve Antalya'da düzenlenecek. 219 günlük süreç, 9 Kasım'da tamamlanacak. Sanatın her alanını içeren binlerce etkinliğin yapıldığı festivaller, vatandaşların yanı sıra yerel esnafa da adeta bayram yaşatıyor. Festivalin gerçekleştirildiği illerde, dev organizasyonun yansımalarını mercek altına alan bakanlık, bu kapsamda 11 şehirde profesyonel anket çalışması gerçekleştirdi. Anketlerde yerel esnafın festival sebebiyle kazançlarını katlayarak artırdığı, 3 aylık kazancını neredeyse 9 günde kazandığı görüldü.Bu sene festivallerin ilk durağı olan Adana'daki ücretsiz konserlerin takvimi de netleşti. Büyük şölen, 5 Nisan'da Oğuzhan Koç konseri ile başlayacak. 6 Nisan'da Sefo, 7 Nisan'da Sakiler, 8 Nisan'da ise Alişan hayranlarıyla buluşacak. Merkez Park'taki konserler, 9 Nisan'da Serkan Kaya, 10 Nisan'da Emre Aydın ile devam edecek. Bayhan ise 11 Nisan'da sahne alacak. Konserler, 12 Nisan'da Merve Özbey ve 13 Nisan'da Kıraç ile tamamlanacak. Kısa süre önce yaşamını yitiren unutulmaz sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi de Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi'nde ziyarete açılacak. Ayrıca Adana'da 9 gün boyunca devam edecek şölen kapsamında şehrin farklı noktalarında çocuk etkinlikleri, tiyatrolar, sergiler, bale gösterileri, söyleşiler ve atölye çalışmaları gibi birçok farklı sanatsal etkinliğe imza atılacak.