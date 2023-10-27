Büyük Filistin mitingi öncesi milyonlara çağrı yapıldı

İstanbul'da haftasonu düzenlenecek olan Büyük Filistin Mitingi öncesi AK Parti Kurmayları miting öncesi açıklama yaptı. Büyük Filistin Mitingi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

Büyük Filistin Mitingi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Miting öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, açıklamalarda bulundu.

Dağ, yaptığı konuşmasında gerçekleştirilecek mitinge İstanbulluları davet ederken Filistin'deki vatandaşların da yalnız olmadığına vurgu yaptı. Gazzede yapılan katliamı haykırmak için büyük mitingde buluşacaklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, "Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah'ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir. İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir. Güçlü bir şekilde ses çıkartabiliyorsak bunun da yüz yıllık cumhuriyetin çok büyük bir katkısı olduğunu ifade etmek durumundayız. Dolayısıyla tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. 7 Ekim'den beri İsrail Filistin üzerinde ciddi bir soykırıma zulme onlarca yıldır yaptığı gibi devam etmektedir. Çocuk, yaşlı, kadın demeden hastane, okul, ibadethane ayrımı yapmadan onlarca on binlerce ton bomba yağdırmaktadır. İsrail yine bir devlet gibi davranmamakta bir örgüt gibi hareket etmektedir. Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şeker kalan çocuklar değil insanlığın vicdanıdır. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi özgürlük diyen batı ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı iki yüzlülüğünü bir kez daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür. Allah'ın izniyle Gazze enkazdan bir gün kalkacaktır ama bugün İsrail ve onun destekçileri enkazın altında ilelebet kalmaya devam edecektir. Hem Dışişleri Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız diplomatik görüşmelerini ısrarla yapmaya devam etti. Kana doymayan zulme doymayan İsrail kendisini hukukunda üstünde görmek suretiyle açık bir şekilde zulüm etmeye devam etti. Filistin yalnız değildir. Yalnız olmadığını göstermek için de hep birlikte yarın sesimizi çıkarmaya yüreğimizi ortaya koymaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da gerçekleştireceğimiz mitinge tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz"

Mitinge İstanbulluları davet eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yarın bu meydanda Filistin'de meydana gelen hadiseler ile ilgili İstanbullular olarak insani duruşumuzu göstereceğiz. Ölenlerin yarısının çocuk olduğu 3'te 1'inin kadın olduğu insanlığın neredeyse ölüme terk edildiğini bu süreçte Türkiye'nin sesini insanlığın ölmediğini vicdanın susmadığına dair sesini hep beraber haykıracağız. Çözümün diplomaside ve siyasette aranması gerektiğini savaşla aranmaması gerektiğini bir takım bahaneler üreterek hastanelerin ibadethanelerin bombalanarak neredeyse katliama varan bir sürecin işletilmemesi gerektiğini ateşe körükle gidilmemesini İstanbullular olarak barışa davet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ilk günden beridir ifade ettiği şekliyle önce ateşkesin sağlanması sivil ölümlerin son bulması kalıcı barış için son bulması insani bir koridorun açılması için uluslar arası her kurumun elini taşın altına koyması lazım. Bu anlamda yarın İstanbul'da gerçekleştireceğimiz mitinge tüm kardeşlerimizi davet ediyoruz" dedi.

MİTİNG PROGRAMI AÇIKLANDI

28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek "Büyük Filistin Mitingi" milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları, Hükümet Temsilcileri, Siyasi Parti Liderleri katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek mitinge; Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu mitingde sahne alacak. Sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler yer alacak. Mitinge yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ise ilgisi büyük. Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip etmek için akreditasyon yaptırdı.

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak. 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne dair yürütülen çalışmalar hakkında basın toplantısı yapılacaktır. Basın toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katılacaktır.