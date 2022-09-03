Haberler Yaşam Haberleri BÜYÜK İNDİRİM! Güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Eylül 2022: Bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 3.9.2022 07:25

BÜYÜK İNDİRİM! Güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Eylül 2022: Bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Brent petrolün 100 doların altında seyretmesi ile benzin ve motorin fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bu noktada güncel akaryakıt fiyatları merak edilirken araç sahiplerinin yüzünü güldürecek çifte indirim haberi geldi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi. Peki, benzin fiyatı ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 3 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel rakamlar…

BÜYÜK İNDİRİM! Güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Eylül 2022: Bugün motorin mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm iller tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıyor. Bu noktada araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları indirimli benzin - motorin fiyat listelerini internet siteleri üzerinden duyurdu. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 3 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir indirimli motorin (mazot) ve benzin fiyatları…

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!

100 dolar altındaki seyrini sürdüren Brent Petrol, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 2 Eylül 2022 Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları 2.38 TL, benzin fiyatları ise 1.47 TL düştü. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu.

3 EYLÜL 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Motorin mazot ve benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 3 Eylül 2022 Cumartesi 3 büyük ildeki akaryakıt fiyatları şöyle;

İSTANBUL

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.

LPG: 11,25 TL

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.

LPG: 11.37 TL

İZMİR

İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.

LPG: 11,04TL

ARKADAŞINA GÖNDER
BÜYÜK İNDİRİM! Güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı 3 Eylül 2022: Bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA