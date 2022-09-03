Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm iller tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıyor. Bu noktada araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları indirimli benzin - motorin fiyat listelerini internet siteleri üzerinden duyurdu. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 3 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir indirimli motorin (mazot) ve benzin fiyatları…