Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm iller tarafından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederken bu durum akaryakıt fiyatlarına indirim şeklinde yansıyor. Bu noktada araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapıldı. Akaryakıt firmaları indirimli benzin - motorin fiyat listelerini internet siteleri üzerinden duyurdu. Peki, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte, 3 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir indirimli motorin (mazot) ve benzin fiyatları…
100 dolar altındaki seyrini sürdüren Brent Petrol, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 2 Eylül 2022 Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları 2.38 TL, benzin fiyatları ise 1.47 TL düştü. Akaryakıt firmaları güncel benzin ve motorin fiyat listelerini duyurdu.
İSTANBUL
İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.
İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.
LPG: 11,25 TL
ANKARA
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.
Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.
LPG: 11.37 TL
İZMİR
İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.
LPG: 11,04TL