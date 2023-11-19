Büyük maddi hasarın oluştuğu kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa istikametinde seyir halinde olan Batuhan Ö. idaresindeki 26 SY 700 plakalı otomobil ile Hakimiyet Sokak'tan yola çıkmaya çalışan Erkan K. idaresindeki 17 ACH 908 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da büyük hasar oluştu. Yol kenarına savrulan 17 ACH 908 plakalı otomobil, trafik levhalarını ezdi.

Kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Batuhan Ö., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.