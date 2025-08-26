Büyük Taarruz’un 103. yılı Şuhut’ta coşkuyla kutlandı

Gün içerisinde ilk olarak Büyük Taarruz'un karargâh noktalarından biri olan Atatürk Evi'ni ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından Şuhut'taki uğurlama törenine katıldı. Daha sonra Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlamalarda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

KOMANDO ANDI AYAKTA ALKIŞLANDI

Şuhut Belediye Şehir Stadyumu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Çeşitli gösterilerin ardından 41. Komando Tugayı askerlerinin coşkulu şekilde seslendirdiği "Komando Andı" törene damga vurdu.

KURTULMUŞ: "BU MİLLET ZOR ZAMANLARDA BİRLEŞMEYİ BAŞARMIŞTIR"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk milletinin zor dönemlerde sergilediği birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: "Bu milletin en temel özelliklerinden biri, zor zamanlarda birleşmeyi başarabilmesidir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri etrafında örgütlenen halk, birlik ve kardeşlik ruhuyla kenetlenerek emperyalistlere karşı destan yazmıştır. Bu yürüyüş, 'ya bir olacağız ya da beraber olacağız' anlayışının bir yansımasıdır."

"TÜRK MİLLETİ ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ASLA VAZGEÇMEZ"

Kurtulmuş, konuşmasının devamında Türk milletinin cesaretini, fedakârlığını ve özgürlüğe olan bağlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Bu millet, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez. Altın tasma hiçbir zaman boynuna geçirilmemiştir. Ne kadar zor şartlar altında olursa olsun özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Emperyalistlere asla eyvallah etmez." Kurtulmuş, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan günümüze kadar Türk milletinin aynı iradeyi sürdürdüğünü vurguladı.

"FİLİSTİN TÜRK MİLLETİ İÇİN MİLLİ BİR MESELEDİR"

Konuşmasının bir bölümünü Filistin'de yaşananlara ayıran Kurtulmuş, bu konunun Türkiye için yalnızca dini değil, aynı zamanda milli bir mesele olduğunun altını çizdi. "Bazıları 'Bize ne Filistin'den' diyebilir. Çok açık söylüyorum; Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir. Biz bu zulme sessiz kalmayacağız. Gecenin en karanlık olduğu an, sabaha en yakın olunan andır. Filistinli kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşacağına inanıyoruz."

ETKİNLİKLER GÖSTERİLERLE SONA ERDİ

Törenin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Bir Anadolu Kahramanlık Destanı" adlı özel gösteriyi sahneledi. Program, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışlarıyla sona erdi.