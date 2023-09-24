Büyükada’da esnaf lokantasında yangın çıktı: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yangın, saat 19.00 sıralarında, Çınar Caddesi üzerindeki bir esnaf lokantasının mutfağında meydana geldi. İddiaya göre, yemek pişirildiği esnada ocağa yağ dökülmesi sonucu yangın çıktı. Aniden yükselen alevler, kısa sürede mutfağa yayıldı.

Lokanta çalışanları ve çevredekiler, yangına müdahale etmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, lokantadaki yangını söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Yangında iş yeri zarar görürken herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.