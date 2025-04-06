Büyükakın'dan Özgür Özel'e sert yanıt: "Demokrasi sicilleri elimizde kalır!"

Büyükakın, paylaşımında, halkın oylarıyla seçilmiş meşru iktidarlara karşı askeri ve sivil bürokrasi eliyle müdahale edenleri eleştirerek, "Buna balans ayarı adını verecek kadar milli iradeyi küçümseyenlerden ders alacak değiliz" dedi.

"MİLLETİN BAŞINA ÇORAP ÖRENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

"Yeri geldiği zaman zor kullanarak iktidarları deviren, hapseden, idam eden ve bu uğurda her türlü iç ve dış odaklarla, açık ve gizli ittifaklardan çekinmeyen; yerli ve küresel vesayetle birlikte milletin başına çorap örenleri önce Allah'a sonra milletimize havale ediyoruz" ifadelerini kullanan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "cuntacı" suçlamalarına da sert tepki gösterdi.

"BU SİNSİ ÇAĞRI KÜRESEL VESAYET ODAKLARINA YAPILMIŞTIR"

"Hayatı yerli ve yabancı tüm vesayet odaklarına karşı milli iradeyi ve milletin menfaatlerini savunmakla geçen, bu uğurda sayısız saldırıya maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize cuntacı demek küresel vesayet odaklarına yapılmış sinsi, aciz ve çirkin bir çağrıdır" diyen Büyükakın, milletin bu tür çağrılara sandıkta cevap vereceğini vurguladı.

"VESAYETÇİLER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAKTIR"

Büyükakın, "Milletimiz tarih boyunca bunların cevabını hep sandıkta vermiştir. Yine verecektir. Bir kez daha vesayetçiler kaybedecek, halk kazanacaktır" ifadeleriyle paylaşımını sonlandırdı.