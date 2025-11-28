Büyükçekmece’de adliye önünde arbede: Üvey annesinin kardeşini bıçakladı!

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Üvey annesinin kardeşi Ufuk Ü.'yü bıçakla yaralayan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler de ifade işlemleri için Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.