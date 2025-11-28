Büyükçekmece’de adliye önünde arbede: Üvey annesinin kardeşini bıçakladı!

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde meydana geldi. İddiaya göre adliyede görülen duruşmanın ardından Saadettin Y. ile eşi Gülten Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
ÜVEY ANNESİNİN KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Çıkan kavgada Saadettin Y.'nin oğlu Mehmet Y., üvey annesinin kardeşi Ufuk Ü.'yü bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada bıçakla yaralandığı belirlenen Ufuk Ü. ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.