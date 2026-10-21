Büyükçekmece’de evde silahlı saldırı 1 Ölü, 1 Yaralı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, 21 Ekim tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde silahlı kavga ve yaralama ihbarı üzerine hızla harekete geçti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, adreste bulunan M.I. (20) ve Y.B.'nin (26) silahla vurulduğu belirlendi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Y.B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı M.I. ise hayati tehlikesi bulunmaksızın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADRESTE SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramalarda 3 tabanca ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan ilk tespitlere göre,kanlı olayın adrese gelen şüpheli kişi veya kişilerce gerçekleştirildiği kesinleşti. Asayiş büro polisleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.