Büyükçekmece'de saat 08.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DGP 306 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlalinde bulunarak o sırada caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç savrularak kaldırma çıktı. Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya yol açan sürücünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.