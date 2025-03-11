Büyükgümüş’ten teşkilata sahur toplantısı

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları ile bir araya gelen Büyükgümüş, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı ve partililerle istişarelerde bulundu.





TEŞKİLATLA BULUŞMA VE İSTİŞARE TOPLANTISI

Ziyaretin ardından üç kademe il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Gece saat 24:00'te başlayan toplantı, sabah 04.00'te sona erdi. Toplantıda teşkilatın mevcut durumu, yerel ve genel seçimlere yönelik izlenecek yol haritası, parti politikaları ve teşkilat çalışmaları ele alındı. İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa teşkilatının bugüne kadar gösterdiği özverili çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte teşkilatın daha da güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdi.





AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise toplantıda yaptığı konuşmada, Manisa teşkilatının çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çabanın partinin başarısı için büyük önem taşıdığını belirtti. Büyükgümüş, "Teşkilatlarımız, partimizin en güçlü yapı taşlarından biridir. Manisa teşkilatımızın sahadaki aktif çalışmaları ve vatandaşlarımızla kurduğu güçlü bağ bizler için çok değerli. Önümüzdeki süreçte bu birlik ve beraberlik ruhuyla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.





MANİSA TEŞKİLATINDAN GÜÇLÜ MESAJ

Manisa teşkilatının yoğun katılım gösterdiği programda birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. İl Başkanı Süleyman Turgut, teşkilat mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, "Biz büyük bir aileyiz ve bu aile, birlik içinde çalışarak Manisa'da çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Gece'nin bu saatinde ailelerinden feragat ederek toplantımıza katılan herkese teşekkür ederim. AK Parti olarak her zaman milletimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Toplantıda ayrıca Manisa'nın ilçelerindeki teşkilat çalışmalarına dair değerlendirmeler yapıldı. Program, teşkilat mensuplarının hatıra fotoğrafı çekimi ve birebir görüşmelerle sona erdi.