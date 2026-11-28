Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Kaymakamı Eşref Akça ile birlikte Trabzon Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Sosyal Hizmetler Of İlçe Müdürü N. Tuğba Baltacı Eroğlu da yer aldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Sarıalioğlu ile Akça, büyüklerle uzun süre sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi. Samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette, yaşlıların hayat tecrübeleri ve anıları paylaşıldı.

BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI

Büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayan Sarıalioğlu, onların bir tebessümüne vesile olmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, "Hayatımıza tecrübeleriyle ışık tutan, gönüllerinde nice hatıra ve hikâye taşıyan kıymetli büyüklerimizi ziyaret ettik. Ellerini öpüp hayır dualarını aldık. Onların bir tebessümüne vesile olmak, gönüllerine dokunmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Büyüklerimizin her daim başımızın tacı olduğunu bir kez daha ifade ediyor, kendilerine sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri de kasım ayında doğan huzurevi sakinleri için düzenlenen doğum günü programı oldu. Akça ve Sarıalioğlu, yaşlıların doğum günlerini kutlayarak kendilerine sağlıklı, huzurlu ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllar diledi. Kaymakam Eşref Akça da huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Büyükleri Of'ta da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirten Akça, yaşlıların kendilerini değerli ve yalnız hissetmemelerinin önemine dikkat çekti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, Sarıalioğlu ve Akça'ya teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör