Büyükşehir’de gündem ‘Harmandalı’ tesisi… AK Parti’den ‘kaçak çöp dökülüyor’ iddiası!

Belediye Meclis toplantısının ekim ayı ikinci oturumunda gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediyesinin söz konusu alana kaçak olarak çöp döktüğünü iddia etti. "Burası depolama alanı bile değil." Diyen Boztepe: "Oraya gidip bekledik. Yarım saat içinde 5 TIR gelip çöp döktü. Siz Çiğli'den Harmandalından ne istiyorsunuz? Çöp dökülen yerle konutlar arasında 30-40 metre mesafe var. Bu orada yaşayan insanlara ihanettir." diye konuştu.

MİLLİ EMLAKTAN İZİN ALDINIZ MI?

Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu'ya "Milli Emlak ile görüşüp izin aldınız mı?" diye soran Boztepe: "Özel mülkiyetin olduğu yerlerden yollar açılıp, hazineye ait olan yerlere çöpler dökülüyor. Bizim araştırmamıza göre herhangi bir izin alınmamış. İzmirlilere doğruları söyleyin. Artık çözüm bulup buraya çöp dökmekten vazgeçin." dedi.

1 KİLO DAHA ÇÖP GELMESİNİ İSTEMİYORUZ

MHP Grup Başkanvekili Cüneyt Umutlu ise İzmir'in merkez ilçelerinin çöpünü Bergama'ya istemediklerini söyledi. "Siz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı gerekçe göstererek 25 yıldır bu soruna çözüm bulamadıysanız bunun bahanesi olmaz." Diyen Umutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Başka yer mi bulunamamış da dünya mirası kentimize çöp tesisi kurulmuş. Bergama'daki tesise ne kadar çöp geliyor bilmiyoruz. Kağıt üzerinde görülen ile tesise gelen çöp miktarının farklı olduğunu düşünüyoruz. 100 kilometre öteden Bergama'ya çöp getirilmesini istemiyoruz. Bergama 3 bin yıllık tarihi olan, kadim bir kent. Bergama'ya artık 1 kilo dahi fazla çöp gelmesini istemiyoruz" dedi.

SORUNU ÇÖZÜLMEZ HALE GETİRİYORSUNUZ

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da çöp sorununun çözümünün Yamanlarda olduğunu söyledi. Harmandalında hem çevresel hem de hukuksal anlamda suç işlendiğini iddia eden Hızal: "Ben ve arkadaşlarım Harmandalı'ndaki çöp tesisine gittiğimizde oradaki elektrik tesisi henüz açılmamıştı. Biz o dönem çöp görüntülerini gösterdiğimizde dalga geçtiniz. Şimdi çıkıp kapatacağız diyorsunuz. Neden? Çünkü mahkeme kararı çıktı. Oraya çöp dökmek artık suç. Siz çöp konusunu sadece Menderes'e indirgerseniz olmaz. İzmir'in kronikleşmiş Harmandalı problemini bir an önce çözmeniz lazım. Bunun çözümü Yamanlar dağı. 198 bin metrekarelik bir alan var. 103 bin metrekarelik bölümü hazineye ait. Açılan davaların hepsini İzBB kazandı. Bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu o süreçte çıkıp 'İzBB katı atıkla ilgili yargı mücadelesini kazandı' açıklaması yaptı. Tunç Soyer göreve geldikten sonra Yamanlar ile ilgili en ufak bir çalışma yapıldı mı? Harmandalı İzmir'in en büyük çöp depolama alanı. Sizin Harmandalını kapatma gibi bir niyetiniz yok. Şu anda popülizmi sizler yapıyorsunuz. Seçime 5 ay kalmış. Bu süreçte yaptığınız en iyi şey olan 'engelleniyoruz' algısı ile İzmir'de çözülemeyen çöp sorununu iyice çözülemez duruma getiriyorsunuz" dedi. Eleştirileri yanıtlayan Meclis Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise Bergama'ya kapasitesinin üstünde çöp gönderilmediğini öne sürdü.