Büyükşehir’de meclisi birleştiren önerge… Karavanlar için işbirliği kararı!

İzmir'de sayıları giderek artan karavanlar kentte park yeri sorununun giderek artmasına neden oldu. AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, meclis oturumunda sıkça dile getirdiği karavanlar ile ilgili bu kez İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine yazılı önerge verdi. AK Partili Boztepe'nin önergesinin altına mecliste grubu bulunan CHP, MHP ve İP'li grup başkan vekilleri de imza attı. Önerge İmar, Çevre, Ulaşım, Esnaf, Hukuk komisyonlarına sevk edildi.

BİR AN ÖNCE DAÜZENLEME YAPILMALI

Önerge görüşülürken söz alan AK Partili Meclis Üyesi hüsnü Boztepe sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi. Özellikle son yıllarda sahil kentlerinde İzmir'in de sahil kısmında Karavanların sayılarında büyük artış gözlendiğini belirten Boztepe şunları söyledi: "Örneğin Bayraklı'nın sahil kesiminde konteyner haricinde bir şey göremiyorsunuz. Grand Plaza'nın işletmesi var. Ancak oraya gitmek isteseniz arabanızı bırakacak yeriniz yok. Sahillerdeki pazaryerlerinin etrafında bile karavan parklanmalarından ötürü pazarcılar araçlarını park edemiyor. Bunu geçtiğimiz günlerde başka bir vali ile görüştük ve kendisi ilgili maddeyi söyledi. Maddeye bakınca bizimde belediye olarak karar alma yetkimiz var. Bu kent için bu konuya çözüm bulunmalı. Araçlar yine aynı yere park ederse belediyelerin onları çekme yetkisinin olduğu mevcuttur. Bir an önce konu meclisimizden geçerse seviniriz" dedi.

GÖZLER MECLİSTE

Şimdi tüm gözler İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkacak karara çevrildi. İhtisas komisyonlarınca hazırlanan rapor önümüzdeki günlerde belediye meclisinde onaylanacak. Son anda bir değişiklik olmazsa ilçe belediyeleri kendilerine gösterilen alanların dışına park eden karavanları bulundukları yerlerden çekici vasıtası ile çekebilecek.