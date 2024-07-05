Büyükşehir’deki TİS krizine CHP Genel Merkezi de çare olamadı Memurlar yine iş bıraktı

Sendika Genel Merkez Yöneticileri ve İzmir Şube Başkanı Cevdet Keleş, Ankara'da CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve beraberindeki heyet ile önceki gün bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP GENEL MERKEZİ DE YASAL SINIRI İŞARET ETTİ

CHP Genel Merkezi de Başkan Cemil Tugay gibi sosyal denge tazminatları için yasal sınırda ödeme ve buna ilave yine yasal sınırı geçmeyecek şekilde 4 ikramiye önerisinde bulundu. Ancak bu teklif sendika tarafından kabul edilmedi. Sendika yöneticileri kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini bildirirken CHP yöneticileri ise sendikanın taleplerini CHP Lideri Özgür Özel'e ileteceklerini aktardı.

DÖNÜŞ OLMADI MEMUR İŞ BIRAKTI

İlerleyen saatlerde CHP Genel Merkezi'nden bir geri dönüş olmayınca sendika daha önce aldığı tam gün iş bırakma kararını hayata geçirdi. Belediye memurları saat 10.00'da Kültürpark'ta bulunan belediye binası önünde toplandı.

TUGAY HALA GÖRÜŞMEYE YANAŞMIYOR

Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, Başkan Tugay'ın görüşmeye yanaşmadığını belirterek, "Günlerdir sürdürdüğümüz mücadele İzmir sınırlarını aşıp CHP Genel Merkezi'ne kadar ulaştı. Ancak üzücü bir şey var, Sayın Belediye Başkanımız Cemil Tugay hala sendika ile görüşmeye yanaşmıyor. 'Biz burada ne söylüyorsak CHP Genel Merkezi'nde de aynı şeyleri söyleyeceğiz' demiştik. Taleplerimizi CHP Genel Merkezi'ne ilettik. El konulan sosyal denge tazminatlarımızı yatırın. Daha sonra TİS masasını kurun, görüşmeleri başlatalım dedik"

CHP GENEL MERKEZİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

CHP'li yöneticilerin kendilerine, bugün belediyelerdeki sosyal denge sözleşmelerinin sürdürülebilir olmadığını, bu nedenle genel merkez olarak bir çalışma başlattıklarını söylediğini ifade eden Keleş: "Biz de kendilerine bu yaklaşımın doğru olmadığını ve kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Toplantıda genel merkez yöneticilerine 'Belediyeler yasasında zaten bir sınır var. Orada, 'Belediyeler bütçesinin yüzde 35'inden fazlasını personele veremez' diyor. CHP'nin son süreçte ezilenlerin, yoksulların, geçinemeyenlerin taleplerini gündeme getirip destek verdiğini ve bunları bizlerin de desteklediğini ifade ettik. Ancak durum böyleyken CHP'li bir belediyenin kazanılmış hak olan sosyal denge tazminatına el koymasının da bir tezat oluşturduğunu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Sendikal mücadelenin aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi olduğunu hatırlatan Keleş: "Bu ülkede sorun sadece parasal sorun değildir. Sorun insanca yaşayabilmektir. Siyasi partilerin de taşın altına elini koyması gerekiyor. Günün koşullarını karşılamayan mevcut yasalara sığınmayın, özgürlükçü olun dedik. Haktan, hukuktan, adaletten bahsedip belediye emekçileri gasp edilen haklarına karşı sendikal hakkını kullandığı için soruşturma açacaksın, baskı yapacaksın. Bu sadece Büyükşehir'de yaşanan bir sorun değil. İzmir'deki belediyelerin hepsinde yaşanıyor. Bizim yıllardır mücadele ederek, bedeller ödeyerek kazandığımız haklar kanunla belirlenmiş yasal sınırlara çekilmek isteniyor. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. CHP'ye buradan sesleniyoruz, bu politikalarınızı gözden geçirin. Belediye emekçilerinin hakkına el koymaktan vazgeçin. Bir an önce el koyduğunuz haklarımızı tarafımıza iade edin, toplu sözleşme görüşmelerini başlatın. Mücadeleye ilk başladığımız dönemde 'memurlar birkaç gün sokağa çıkar sesini yükseltir, gider masaya oturur' dediler. Öyle olmayacak. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Haklarımızdan elinizi çekene kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bizi başarıya götürecek olan şey eylemlerimizin sürekliliğidir. Bu eylemlerden vazgeçmeyeceğiz. Sendikamız tam gün iş bırakma kararı aldı." Diye konuştu.