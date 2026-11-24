Buzdolabının kapağını açtığınızda farklı yemeklerin kokusunu aynı anda alıyorsanız bunun nedeni yalnızca raflara yerleştirdiğiniz yiyecekler olmayabilir. Özellikle keskin kokulu ürünlerden yayılan koku, dolabın içindeki hava hareketiyle başka bölümlere ulaşabiliyor. Bazı buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu bölümleri ortak hava dolaşımıyla çalıştığı için bu durum daha belirgin hale gelebiliyor.
Rafların arasındaki boşluklar yalnızca büyük tencereleri yerleştirmek için değil, soğuk havanın dolaşabilmesi için de gerekli. Bazı klasik soğutma sistemlerinde dondurucu bölümünde soğutulan hava, kanallar aracılığıyla soğutucu bölmesine gönderiliyor. Ardından hava yeniden dolaşıma katılarak yiyeceklerin uygun sıcaklıkta tutulmasına yardımcı oluyor. Ancak bu ortak hareket, iyi kapatılmamış yiyeceklerden yayılan kokuların iki bölüm arasında taşınmasına da neden olabiliyor.
Marulun yapraklarının gevşemesi veya salatalığın kısa sürede buruşması yalnızca ne kadar beklediğiyle ilgili değilmiş. Sebze ve meyvelerin tazeliğini korumasında buzdolabının içindeki nem dengesi de önemli bir rol oynuyor. Dondurucu bölümünün havası oldukça kuru olduğundan bazı ortak soğutma sistemlerinde soğutucu bölümdeki nemin korunması zorlaşabiliyor.
Akşamdan kalan yemeği tencerenin içinde, üzerine gelişigüzel bir kapak yerleştirerek buzdolabına kaldırmak oldukça yaygın. Ancak kapağın kenarlarında boşluk kalması, özellikle balık, soğan ve baharatlı yemeklerin kokusunun dolaba yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Yemeği uygun büyüklükte, kapağı sıkıca kapanan bir saklama kabına aktarmak hem kokunun yayılmasını azaltıyor hem de yiyeceğin kurumasını önlemeye yardımcı oluyor.
Alışveriş sonrası buzdolabını doldururken büyük tencereleri ve saklama kaplarını boş bulduğumuz her yere yerleştirebiliyoruz. Oysa dolabın arka veya yan bölümlerinde bulunan hava çıkışlarının kapanması, soğuk havanın raflara eşit şekilde ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Bu durum bazı bölgelerin yeterince soğumamasına, bazılarının ise gereğinden fazla soğumasına yol açabiliyor.
Buzdolabını düzenlerken yalnızca boş alanlara bakmak yerine hangi yiyeceğin nerede saklanacağına da dikkat etmek gerekiyor. Özellikle çiğ et, tavuk ve balıkların kapalı, sızdırmaz kaplarda ve alt raflarda tutulması önemli. Böylece bu ürünlerden sızabilecek sıvıların tatlılara, süt ürünlerine veya doğrudan tüketilecek diğer yiyeceklere bulaşması önlenebiliyor.
Buzdolabınızda rahatsız edici bir koku varsa ilk olarak rafların arkasında unutulmuş yiyecekleri ve dökülen yemek kalıntılarını kontrol edin. Özellikle sebzeliklerin altına sızan sıvılar veya kapağı açık kalan yiyecekler, kokunun uzun süre devam etmesine neden olabiliyor.
Temizlikten sonra küçük, açık bir kapta karbonat bulundurmak bazı kokuların hafiflemesine yardımcı olabilir. Ancak karbonat kokunun kaynağını ortadan kaldırmadığı için bozulan yiyeceklerin çıkarılması ve kirlenen yüzeylerin temizlenmesi gerekiyor.
Buzdolaplarında kokuların taşınmasını azaltmak için geliştirilen çözümlerden biri de çift hava dolaşımı teknolojisi. Bu sistemlerde soğutucu ve dondurucu bölümlerinin hava akımları birbirinden bağımsız şekilde yönetiliyor. Böylece dondurucudaki güçlü yiyecek kokularının ortak hava kanalı üzerinden soğutucuya taşınması azaltılabiliyor.
Ayrı dolaşım, soğutucu bölümdeki nem koşullarının daha uygun şekilde korunmasına da katkı sağlayabiliyor. Ancak aynı bölümde açık bırakılan yiyecekler yine birbirlerinin kokusundan etkilenebiliyor.
Yeni bir buzdolabı seçerken genellikle kaç litre olduğu, sebzeliklerin büyüklüğü ve dondurucunun kapasitesi ilk kontrol edilen özellikler arasında yer alıyor. Ancak yiyeceklerin nasıl soğutulduğu da en az iç hacim kadar önemli.
Ürün açıklamalarında çift hava dolaşımı, bağımsız soğutma ve nem kontrolü gibi özelliklerin bulunup bulunmadığını inceleyebilirsiniz. Mevcut buzdolabınızı değiştirmeyi düşünmüyorsanız da yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak, hava kanallarını açık tutmak ve rafları düzenli temizlemek günlük kullanımda fark yaratabilir.