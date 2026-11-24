YENİ NESİL BUZDOLAPLARINDA İKİ BÖLÜMÜN HAVASI BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

Buzdolaplarında kokuların taşınmasını azaltmak için geliştirilen çözümlerden biri de çift hava dolaşımı teknolojisi. Bu sistemlerde soğutucu ve dondurucu bölümlerinin hava akımları birbirinden bağımsız şekilde yönetiliyor. Böylece dondurucudaki güçlü yiyecek kokularının ortak hava kanalı üzerinden soğutucuya taşınması azaltılabiliyor.

Ayrı dolaşım, soğutucu bölümdeki nem koşullarının daha uygun şekilde korunmasına da katkı sağlayabiliyor. Ancak aynı bölümde açık bırakılan yiyecekler yine birbirlerinin kokusundan etkilenebiliyor.