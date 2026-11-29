SÜNGERİN GİZLİ GÜCÜ: NEM MIKNATISI

Buzdolaplarında yaşanan bozulmaların ve çürümelerin bir numaralı sebebi, dolap içerisinde biriken aşırı nemdir. Bulaşık süngerlerinin temel işlevi olan yüksek emicilik özelliği, dolap içindeki fazla nemi bir mıknatıs gibi çekmek için mükemmel bir araçtır.

Kuru ve temiz bir bulaşık süngerini sebzelik rafına veya dolabın orta katına yerleştirdiğinizde, havadaki serbest nem taneciklerini bünyesine hapseder. Böylece sebze ve meyvelerinizin damlacıklar yüzünden çürümesinin önüne geçilmiş olur.