Buzdolabında zamanla oluşan kötü kokular ve nem, sebze ile meyvelerin tazeliğini olumsuz etkileyebiliyor. Kimyasal ürünlere başvurmadan bu sorunu azaltmak isteyenler için mutfakta sıkça kullanılan basit bir malzeme pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bulaşık süngeriyle uygulanan bu yöntem, buzdolabındaki nemi kontrol altına almaya yardımcı olmayı amaçlıyor.
Pek çok kişinin bilmediği ama deneyenlerin bir daha vazgeçemediği bu yöntem, mutfaktaki en büyük dertlerden birini kökünden çözüyor. Yalnızca tek bir bulaşık süngeriyle buzdolabınızın atmosferini baştan aşağı değiştirebilir, gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde koruyabilirsiniz.
İşte adım adım buzdolabına bulaşık süngeri koymanın şaşırtıcı etkileri ve uygulanışı...
Buzdolaplarında yaşanan bozulmaların ve çürümelerin bir numaralı sebebi, dolap içerisinde biriken aşırı nemdir. Bulaşık süngerlerinin temel işlevi olan yüksek emicilik özelliği, dolap içindeki fazla nemi bir mıknatıs gibi çekmek için mükemmel bir araçtır.
Kuru ve temiz bir bulaşık süngerini sebzelik rafına veya dolabın orta katına yerleştirdiğinizde, havadaki serbest nem taneciklerini bünyesine hapseder. Böylece sebze ve meyvelerinizin damlacıklar yüzünden çürümesinin önüne geçilmiş olur.
Özellikle yeşillikler, domatesler ve hassas meyveler buzdolabının nemli ortamında çok hızlı su toplayarak yumuşar ve pörsür. Çoğu zaman haftalık alışverişin yarısı çöpe gitmek zorunda kalır.
Sebzelik bölümüne koyacağınız bulaşık süngerleri, gıdaların üzerine çöken nemi emerek ortamın ideal nem dengesinde kalmasını sağlar. Bu sayede marul, maydanoz ve salatalık gibi çabuk bozulan gıdalar tazeliğini ve çıtırlığını günlerce kaybetmez.
Buzdolabında balık, sarımsak, peynir veya yemek artıklarından kaynaklanan baskın kokular zamanla plastiğe ve diğer gıdalara siner. Bulaşık süngerini bu süreçte bir "koku emici havuz" olarak kullanabilirsiniz.
Süngerin üzerine bir tatlı kaşığı karbonat ve hafifçe kaya tuzu serpiştirip dolaba koyduğunuzda, sünger hem nemi çeker hem de karbonat sayesinde ağır kokuları tamamen nötralize eder. Sabah dolabın kapağını açtığınızda o rahatsız edici kokulardan eser kalmadığını göreceksiniz.
No-frost olmayan ya da conta lastikleri eskimiş buzdolaplarında sıkça görülen arka duvar su damlacıkları ve hafif buzlanmalar, dolap içi hava sirkülasyonunun nemle yüklenmesinden kaynaklanır.
Bulaşık süngeri dolaptaki serbest nem seviyesini aşağı çektiği için arka duvarda oluşan terleme ve çiğlenme oranı gözle görülür şekilde azalır. Bu durum hem soğutma performansını artırır hem de buzdolabınızın daha az enerji harcamasına katkı sağlar.
Bu pratik yöntemi en verimli şekilde uygulamak için dikkat etmeniz gereken birkaç küçük detay vardır:
Sünger Seçimi: Tamamen yeni, hiç kullanılmamış ve kuru bir bulaşık süngeri tercih edin.
Konumlandırma: Süngeri doğrudan sebzelik çekmecesinin dibine veya kokunun en yoğun olduğu rafa yerleştirin.
Gece Etkisi: Gece boyunca buzdolabı kapağı açılmayacağı için dolap içi hava akımı sabit kalır ve sünger tüm nem ile kokuyu maksimum seviyede emer.
Buzdolabına koyduğunuz sünger sonsuza kadar orada kalmamalıdır. Doygunluğa ulaşan sünger işlevini yitirebilir:
Kurulama: 3-4 günde bir süngeri kontrol edin. Eğer sünger ağırlaşmış ve nemlenmişse çıkarıp iyice sıkın ve kurumaya bırakın.
Değişim: Kuruyan süngeri tekrar kullanabilirsiniz ancak hijyen açısından 2 haftada bir süngeri yenisiyle değiştirmek en sağlıklı sonucu verir.
İlk bakışta basit bir ev hilesi gibi görünen bu yöntem, uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlar. Çöpe giden bozulan gıdaların miktarını azaltarak mutfak masraflarınızı düşürür.
Ayrıca pahalı kimyasal koku giderici tabletlere veya filtre değişimlerine para harcamanıza gerek kalmaz. Birkaç kuruşluk bir bulaşık süngeriyle gıda israfının önüne geçmek mümkündür.
Evinizdeki basit eşyaları doğru amaçlarla kullanmak, yaşam kalitenizi artırmanın en pratik yoludur. Gece buzdolabına atacağınız tek bir bulaşık süngeri; daha taze gıdalar, hijyenik bir iç ortam ve miss gibi kokan bir buzdolabı demektir.