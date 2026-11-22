Sebzelik çekmeceleri artık yalnızca saklama alanı değil

Buzdolabına koyduğunuz marulun kısa sürede solması veya bazı sebzelerin tazeliğini kaybetmesi, saklama koşullarıyla ilgili olabiliyor. Çünkü her sebze ve meyve aynı miktarda neme ihtiyaç duymuyor.

Bazı yeni nesil buzdolaplarında bu duruma yönelik nem kontrollü çekmeceler bulunuyor. Çekmecenin içindeki nem seviyesi, saklanan ürünün türüne göre ayarlanabiliyor. Böylece özellikle yapraklı sebzelerin su kaybını azaltmaya yardımcı olan bir ortam oluşturulabiliyor.