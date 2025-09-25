Cadde ortasındaki silahlı kavga kanlı bitti! 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'in en işlek caddelerinden biri olan Lise Caddesi'nde, öğle saatlerinde Karalar ve Şahinler adlı abdal grupları arasında yıllara dayanan husumet nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada yaralanan Y.Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğunu tespit eden B.K., D.K. ve T.K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, D.K. ve T.K. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.