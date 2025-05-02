Çağ açıp çağ kapadı, adını sonsuzluğa yazdırdı

Fatih Sultan Mehmed 544 yıl önce bugün ebediyete yürüdü. Dünya tarihinin gördüğü en kudretli kumandanlardan biri olan Fatih, biri çocukluk çağı olmak üzere iki defa tahta çıktı. Fatih, hükümdarlığının ikinci döneminde bütün enerjisini İstanbul'un fethine verdi. İstanbul'un kuşatılması için 1452 yılının ağustos ayı sonunda Boğaz'ı kontrol altına alacak Rumeli Hisarı'nın inşasını tamamlatan 2. Mehmed, defalarca girişimde bulunulmasına rağmen ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u, 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te fethederek "Fatih" unvanını aldı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya Kilisesi'ni fethin sembolü olarak camiye çevirdi. Fatih onlarca fetih yaptı, hamleleri dünya siyasetinde yankı buldu.

Padişahlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murad döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı. Tarihçiler tarafından "askeri deha" olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmed, ordu düzeninde yeniliklere gidip ateşli ve son teknoloji silahları üretti, asker sayısını artırdı. Birçok dil bilen Fatih Sultan Mehmed, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok farklı disiplinde de bilgi sahibiydi. Şiire de ilgi duyan Fatih Sultan Mehmed, "Avni" mahlasıyla şiirler yazdı.

KUTLU BİR ZAFERİN PEŞİNDEYDİ

Gut hastalığı olan Fatih Sultan Mehmed, Anadolu'ya çıktığı sefer sırasında 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarındaki Hünkar Çayırı'nda 49 yaşında vefat etti. Naaşı, kendi adını taşıyan Fatih Camii'ndeki türbesine defnedildi. Tarihçilerin bir kısmı Fatih'in son seferinin İtalya olduğu yönünde görüş bildirir.