Çağla Tuğaltay’ın cinayetinde 21 yıl sonra çarpıcı ihbar





Olayın üzerinden geçen 21 yıla rağmen fail veya faillerin bulunabilmesi için devam eden soruşturmada, savcılık, Tuğaltay'ın tırnak arasındaki örnek ile olay günü üzerinde bulunan kıyafetini Adli Tıp Kurumu Başkanlığına göndererek, DNA çalışması yapılamasını, failin saç ve göz rengiyle, biyo coğrafik soy analizini yüzdesel olarak tespit edebilen "Yeni Nesil Dizileme(NGS)" cihazıyla inceleme yapılmasını talep etti.