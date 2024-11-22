Çakar kullananlara ağır yaptırım: 96 bin TL ceza, 60 güne kadar trafikten men

TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte , çakar cihazlarının usulsüz kullanımını önlemek için sert önlemler getiriyor.

Yeni düzenlemenin getirdiği başlıca yaptırımlar şunlar: "Çakar kullanan sürücülere her ihlal için 96 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. İhlalde bulunan sürücülerin araçları 30 gün boyunca trafikten men edilecek. Sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez çakar ihlali yapan sürücüler her seferinde 192 bin Türk lirası ceza alacak. Bu durumda ehliyet 60 gün süreyle geri alınacak ve araç da 60 gün trafikten men edilecek. Mevzuata aykırı olarak araçlara takılan çakar cihazları, mülki amirler tarafından kamuya geçirilmek üzere el konulacak."

10 BİN 444 SÜRÜCÜYE CEZA

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında, ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Trafik ekipleri, çakar cihazlarının usulsüz kullanımını engellemek için denetimlerini artırdı.

YERLİKAYA: "USULSÜZLÜĞE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenleme ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sahte çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Çakar cihazlarının sadece yasal olarak izin verilen araçlarda kullanılmasını sağlamak için denetimlerimiz devam edecek. Trafikte eşitlik ve düzeni korumak öncelikli hedefimizdir."

Yeni yasa ile çakar kullanımındaki suistimallerin önüne geçilmesi ve trafikte düzenin sağlanması hedefleniyor. Denetimlerin önümüzdeki dönemde de kararlılıkla süreceği vurgulandı.