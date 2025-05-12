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Giriş Tarihi: 12.5.2025 20:33 Son Güncelleme: 12.5.2025 22:01

Çakarlı araçlara 2.2 milyonluk ceza!

Gaziantep'te son 4 ayda yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne 2 milyon 200 bin TL cezai işlem uygulandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çakarlı araçlara 2.2 milyonluk ceza!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayından bu yana 4 aylık süreçte yapılan uygulamalarda yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 210 bin 752 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Araçların trafikten men edildiği belirtilen açıklamada sürücülerinin belgelerinin ise 30 gün süreyle geri alındığı bildirildi. Sürücülerin uyarıldığı açıklamada usulsüz çakar ve siren sistemi kullanan araçlara yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

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Çakarlı araçlara 2.2 milyonluk ceza!
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