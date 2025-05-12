Çakarlı araçlara 2.2 milyonluk ceza!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayından bu yana 4 aylık süreçte yapılan uygulamalarda yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 16 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 210 bin 752 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Araçların trafikten men edildiği belirtilen açıklamada sürücülerinin belgelerinin ise 30 gün süreyle geri alındığı bildirildi. Sürücülerin uyarıldığı açıklamada usulsüz çakar ve siren sistemi kullanan araçlara yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.