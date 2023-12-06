Çakarlı hırsızlık çetesi Zubiler çökertildi! Anadolu yakasında 24 evi soymuşlar

İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen 24 Evden Hırsızlık olayı ile 15 Resmi Belgede Sahtecilik(Sahte Plaka Basımı) konularını gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen 16 şüpheli şahıstan 5 şahıs farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalar ile tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Anadolu yakasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri ve çalışma yöntemleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları polis ekiplerini "Zubi" olarak kodladıkları öğrenildi. Hırsızlığa çıkacakları gün Whatsapp üzerinden grup kuran hırsızların haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi. Ayrıca elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandıkları bazı otomobillere "Çakar lamba" takarak dolaştıkları belirlendi.