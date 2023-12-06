Haberler Yaşam Haberleri Çakarlı hırsızlık çetesi Zubiler çökertildi! Anadolu yakasında 24 evi soymuşlar
Giriş Tarihi: 6.12.2023 10:50 Son Güncelleme: 6.12.2023 11:00

Çakarlı hırsızlık çetesi Zubiler çökertildi! Anadolu yakasında 24 evi soymuşlar

İstanbul Anadolu yakasını mesken tutan zubiler hırsızlık çetesi çökertildi. 15 sahte plaka basan 24 ayrı ev soyan hırsızlık çetesinin her eylemden önce Whatsapp grubu kurup koordine oldukları tespit edilirken, ele geçirilen konuşmalarda polisi ‘Zubi’ diye kodladıkaları ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çakarlı hırsızlık çetesi Zubiler çökertildi! Anadolu yakasında 24 evi soymuşlar

İstanbul Anadolu yakasında meydana gelen 24 Evden Hırsızlık olayı ile 15 Resmi Belgede Sahtecilik(Sahte Plaka Basımı) konularını gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takipler sonucu tespit edilen 16 şüpheli şahıstan 5 şahıs farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalar ile tutuklanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Anadolu yakasında meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle başlatılan yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri ve çalışma yöntemleri ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları polis ekiplerini "Zubi" olarak kodladıkları öğrenildi. Hırsızlığa çıkacakları gün Whatsapp üzerinden grup kuran hırsızların haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi. Ayrıca elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandıkları bazı otomobillere "Çakar lamba" takarak dolaştıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON  

Polis şebekeye yönelik yaptığı ara operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan ikinci dalga operasyonda Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde 13 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

24 EVİ SOYMUŞLAR  

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin 24 ev hırsızlığı, 15 ayrı sahte plaka basarak resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık çetesiyle ilgili tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

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Çakarlı hırsızlık çetesi Zubiler çökertildi! Anadolu yakasında 24 evi soymuşlar
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