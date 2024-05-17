Çakı gibi asker oldular

emsili Askerlik Uygulaması kapsamında Kocaeli'nde düzenlenen törende, 22 engelli genç üniforma giyerek asker oldu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Tören Alanı'nda gerçekleşen bu anlamlı etkinliğe, Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, ilgili kurum müdürleri, askeri personel, özel gereksinimli gençlerin aileleri ve basın mensupları katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İl Jandarma Komutanı Alb. Murat Bozkurt'un konuşmasıyla devam etti. Bozkurt, özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, "Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlere çok yakınız. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir meşale yakmış ve vatanımızı işgalden kurtarmak üzere Samsun'a doğru yola çıktı. 19 Mayıs'ın yıl dönümünde bir kez daha Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.Biz, ordusu olan bir millet değil, kendisi ordu olan bir milletiz. Vatanımız, bayrağımız ve kutsal değerlerimiz için canımızı seve seve feda ederiz. Bu inanç ve bu kararlılık kıyamete kadar bizi hür ve bağımsız yaşatacaktır" ifadelerini kullandı. Jandarma üniforması giyen gençler, gün boyu eğitim sürecinden sonra ellerini Türk Bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti. Yemin töreni sonrası, erleri temsilen konuşma yapan Jandarma Er Mustafa Bülbül, askerlik gibi şerefli bir görevin bir gün bile olsa kendilerine yaşatılmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Tören, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyelerinin özel gereksinimli bireylere terhis belgelerini vermesi ve J. Uzm. Çvş. Burak Güleç'in "Bayrak" şiirini okumasıyla devam etti. Tören yürüyüşünün ardından, Vali Yavuz ve protokol üyeleri, tören alanındaki stantları inceledi. Günün sonunda, aileleri ve yakınlarıyla beraber terhis belgesi almanın heyecanını yaşadı.