Çakın’ın savaş fotoğrafları sergisi duygulandırdı

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından savaş muhabiri Kurtar Çakın'ın 'Kıbrıs Barış Harekatı' konulu fotoğraf sergisinin açılışında duygu yüklü anlar yaşandı.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nda askeri birliklerle birlikte gittiği Kıbrıs'ta yaşananları anlatırken duygulanan, gözleri dolan gazeteci Kurtar Çakın, davetlileri de duygulandırdı. Yaşananları unutmanın mümkün olmadığını vurgulayan Çakın, "Matara kapağında, güneşin altında 60 dereceye ulaşan sıcak havada birbirlerine su ikram ederek savaşan Mehmetçikle omuz omuza cephede bulunmak benim için büyük onurdu. Onlarla ne kadar gururlansak az. Kıbrıs gazilerimizi saygıyla, şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Adana Özel Erkan Koleji Çukurova Kampüsü'ndeki sergiye ev sahipliği yapan Erkan Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Hatipoğlu, barış harekatının heyecanını, yaşananların hüznünü üzerinden geçen 48 yıla rağmen yaşayan Çakın'a örnek gazeteciliği, o günün koşullarında verdiği mücadelesinden dolayı kutladı. Erkan Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik de Çakın'a kurum adına teşekkür plaketi sundu.