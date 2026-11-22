Konya'da hırsızlık yapan şüpheli, doktorun köpeğini çalınca yakayı ele verdi. Karatay ilçesinde, bir kişinin 9 eve girdiğini, bazı evlerden bir şey çalmadan gittiğini, bir evden oyun konsolu, bir evden tespih, bir evden de köpek çaldığını belirleyen polis, şüphelinin yüzünü kapattığını ve parmak izi de bırakmadığını gördü. Doktor M.S.'nin 'Gece' isimli verdiği eğitimli Alman kurdu köpeğinin peşine düşen polis, bölgede köpek bulunan evleri kontrole başladı. Bir evin bahçesinde bir Alman kurdu gören polis, evde bulunan kadın ve küçük çocuklarla konuştu.

"ÇOCUĞUM KÖPEK İSTEDİ"

Çocuklar köpeği babasının getirdiğini ve isminin 'Gece' olduğunu söylemesi üzerine ekipler Bekir E.'yi (36) gözaltına aldı. 3 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlıkları itiraf eden Bekir E., çocuğunun cins bir köpek istediğini, bu tür köpekler pahalı olduğu için köpeği çaldığını öne sürdü. Hırsızlıkları sırasında bazı evlerde ev sahipleri ile karşılaşıp kaçtığı, bazı ışığı yanan evlerde de ziline basıp kimse var mı yok mu diyerek test belirlenen Bekir E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.