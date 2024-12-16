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Giriş Tarihi: 16.12.2024 04:06

Çalınan aracını 2 gün sonra tesadüfen buldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evinin önüne park ettiği otomobili çalınan Muhammet T., aracını olaydan 2 gün sonra evine 5 kilometre uzaklıkta tesadüfen park halinde buldu. Polis ekipleri, otomobili çalan kişi veya kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlattı

DHA
Çalınan aracını 2 gün sonra tesadüfen buldu

Olay, 13 Aralık günü İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi, Esen Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Muhammet T., otomobilini Esen Sokak üzerinde bulunan evinin önüne park etti.

Bir süre sonra otomobilini park ettiği yerde göremeyen Muhammet T., aracının çalındığından şüphelenerek, durumu polise bildirdi.

Otomobilin bulunması ve şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken Muhammet T., olaydan 2 gün sonra tesadüfen aracını evine 5 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde park halinde buldu.

Otomobilin düz kontak yöntemiyle çalıştırıldığını ve yakıtının bitmesi sonucu burada terk edildiğini anlayan Muhammet T., durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde inceleme yaparken, şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çalınan aracını 2 gün sonra tesadüfen buldu
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