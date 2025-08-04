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Giriş Tarihi: 4.8.2025 18:16

Çalıntı araçla takla attılar: 4 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 gün önce sanayi sitesindeki bir tamirhaneden çalınan otomobille kaza yapan 4 kişi yaralandı.

DHA
Çalıntı araçla takla attılar: 4 yaralı

Kaza, bugün Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi'nde bulunan yeni çevre yolunda meydana geldi. İ.K.'nin kontrolünü yitirdiği 33 AOS 726 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada, otomobil sürücü İ.K. ve yanındaki V.Ş., H.S. ve E.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kaza yapan aracın 1 Ağustos'ta Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneden çalındığı ve plakasının da sahte olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Çalıntı araçla takla attılar: 4 yaralı
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