Çalışanları “Polis misin?” diyerek yalan makinesine sokmuşlardı: Görüntüler ortaya çıktı!

İsrail merkezli yönetim kadrosuyla Türkiye'de çağrı merkezi kurarak yabancı onlarca kişiyi FOREX yatırımcılığı adı altında dolandırmış yönetim kadrosu dahi birçok kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce alınan 3 şüpheli ifadelerinde şirkette yalan makinesi olduğu ve bağlandıklarını anlattı.

ÇALIŞANLARI YALAN MAKİNESİNDE "POLİS MUHBİRİ MİSİN" SORGUSU

Şüpheli Hümeyra Doğaner'in ifadesine göre şirket yöneticileri ve denetçilerinin çalışanları yalan makinesine (poligraf) oturtarak sorguya çektiği ifadelere yansıdı.

Şirkette "Daniel" lakabını kullanan denetçi Doğukan Dal'ın yeni başlayan personelin cep telefonlarına el koyduğu, çalışanları zorla yalan makinesine bağlayarak "Polis ile işbirliğin var mı?", "Polis tanıdığın var mı?", "Ajanlık yapıyor musun?" sorularıyla sorguladığı aktarıldı.

O anlara ilişkin insanların bağlı oldukları makinelerin çalışmaya hazır haldeyken kayıt altına alınmış görüntüleri ortaya çıktı.

MİT AJANIYIM... "FAZLA MERAK CANA ZARARDIR"

Aynı ifadede, patronlardan Ümit Bolat'ın (Richard) daima belinde silahla gezdiği, şirketteki para kaynağını veya organizasyon yapısını sorgulayan çalışanları "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü.

Doğaner, Bolat'ın kendisini 4 yaşındaki küçük kızı üzerinden de açıkça tehdit ettiğini aktardı. Verilen bir diğer ifadede ise Talento şirketinin sahibi Arif isimli kişinin kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı öne sürüldü.