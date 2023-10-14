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Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:57 Son Güncelleme: 14.10.2023 16:43

Çalışma Bakanı kitap fuarı açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te "Kitap Günleri" adıyla düzenlenen kitap fuarının açılışını yaptı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çalışma Bakanı kitap fuarı açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te "Kitap Günleri" adıyla düzenlenen olan kitap fuarının açılışını yaptı. 6. kez düzenlenen fuara çok sayıda yazarın söyleşi ve ima günü etkinlikleri de yer alıyor. Fuarın ilk gününde kitaplarını imzalayan ve söyleşi programına katılan AK Parti Manisa Milletvekili yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, kitabını ilk olarak Bakan Işıkhan için imzaladı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Işıkhan, insanların hayatlarının değişmesinde kitapların büyük rolü olduğuna dikkat çekerek, "Başarılı insanların en önemli özelliği iyi bir okuyucu olmalarıdır. Okuma empati kurma, özgüven ve araştırma özelliğini kazandırır. Bir dünya lideri olan sayın Cumhurbaşkanımız başarının ilk sırrının okumak olduğunu, öğrendiklerimizi hayata geçirmek olduğunu dile getiriyor" dedi.

15.5 MİLYON KİTAP

Bugüne kadar öğrencilere 15,5 milyon kitap dağıttıklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, "Her yıl kitap okuma yarışmaları düzenleyip dereceye girenleri umreye götürüyoruz. Bugüne kadar 174 bin genç ve yaşlıyı Çanakkale'ye götürdük. Sahaflar çarşısı yaptık. 24 saat açık olacak bir millet kütüphanesi inşa ediyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Bakan Işıkhan, belediyenin öğretmenlere hediye ettiği 40 bin bisiklet dağıtım törenine de katıldı.

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Çalışma Bakanı kitap fuarı açtı
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