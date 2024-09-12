Çalıştığı inşaatta ölü bulundu

Kan donduran olay, Bolu'da inşaat halindeki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk, sabah saatlerinde alt katta yarım kalan işini devam ettirmek için çalışmaya başladı. Diğer işçiler de inşaatın üst katında çalışmalarını sürdürdü. Aradan geçen bir sürenin ardından Erdoğan Öztürk işçiler tarafından yerde hareketsiz yatarken görüldü.