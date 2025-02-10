Çalıştığı iş yerinden 250 ton arpa çaldı

Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, piyasaya kamyonlarla nereden geldiği belli olmayan 50 ton arpayı satmaya çalışan şüphelilerin olduğu yönünde bilgi aldı. Yapılan sorgulamalarda çelişkili ifadeler veren Hüseyin E. ile arkadaşı Muhammed D. gözaltına alındı. Hüseyin E., kendisinin besi çiftliği ve canlı hayvan yetiştiriciliği üzerine faaliyet gösteren firmada iş yeri sorumlusu olarak çalıştığını, arpa satışından da iş yerinin bilgisi olduğunu söyledi. İletişime geçilen firma yetkilileri ise böyle bir satıştan bilgilerinin olmadığını ifade etti.

10 GÜN ÖNCE KAMERALARI KAPATMIŞ

İş yeri sorumlusu Hüseyin E'nin bir süre önce geçici süreliğine gece bekçiliğine geçtiği, hırsızlık olaylarının da bu süre içerisinde olduğu belirlendi. Hüseyin E. ve arkadaşı Muhammed D'nin son bir hafta içerisinde silolardan piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 200 ton arpayı çalarak sattıkları ortaya çıktı. Hırsızlığı itiraf eder 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.