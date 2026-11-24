CAM GİBİ CİLT GÖRÜNÜMÜNDEN FARKI NE?

Son dönemde sıkça konuşulan glass skin akımı, cildin adeta cam gibi ışığı yansıtmasına dayanıyor. Mochi skin ise bu kadar yoğun bir parlaklık istemeyenlere hitap ediyor.

İki yöntemin ortak noktası nemli ve bakımlı bir cilt görünümü olsa da ortaya çıkan sonuç farklı. Mochi skin uygulamasında yüzün yağlı görünmeden hafif aydınlık kalması amaçlanıyor. Özellikle gün içinde cildinin fazla parlamasından rahatsız olanlar için bu ayrım çok önemli.