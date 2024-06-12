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Giriş Tarihi: 12.6.2024 11:18 Son Güncelleme: 12.6.2024 11:29

Cam silen kadın 5’inci kattan düştü, olay yerinde hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, evinin camlarını silerken 5’inci kattan beton zemine düşen Berivan Ekinler hayatını kaybetti.

ABİDİN YEL
Cam silen kadın 5’inci kattan düştü, olay yerinde hayatını kaybetti

Cizre'nin Dağkapı Mahallesi Cudi Caddesi'nde ev hanımı 30 yaşındaki Berivan Ekinler 5'inci kattaki evinde cam silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Berivan Ekinler'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından, Ekinler'in cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazesi ailesi tarafından alınan Berivan Ekinler, Cizre Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Cam silen kadın 5’inci kattan düştü, olay yerinde hayatını kaybetti
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