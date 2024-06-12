Cam silen kadın 5’inci kattan düştü, olay yerinde hayatını kaybetti

Cizre'nin Dağkapı Mahallesi Cudi Caddesi'nde ev hanımı 30 yaşındaki Berivan Ekinler 5'inci kattaki evinde cam silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Berivan Ekinler'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından, Ekinler'in cansız bedeni otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra cenazesi ailesi tarafından alınan Berivan Ekinler, Cizre Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.